(21 de junho a 21 de julho) - Seu momento astral: um aspecto positivo lhe trará favores junto a quadro de boa lida com números, cálculo e tudo que exija raciocínio. Interesses materiais: destaque para seus dons e habilidade, perspicácia e dinamismo com dinheiro e no trabalho. Vida Íntima: evite confrontos ou discussões.