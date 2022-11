(21 de junho a 21 de julho) - Seu momento astral: a influência de pessoa próxima em assunto que lhe interessa diretamente pode ajudá-lo com orientação e conselho. Mas, aja com prudência. Interesses materiais: valorização e ganhos graças a quadro positivo para seu desempenho no trabalho. Vida íntima: ânimo conciliador.