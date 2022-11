(21 de junho a 21 de julho) - A semana: quadro de boa regência para as atividades comuns com mudanças em sua rotina. Compensações na vida pessoal e com amigos. Interesses materiais: este será um período que trará vantagens por suas ações e ânimo mais empreendedor com seu trabalho. Vida íntima: afirmação e muito afeto.