(21 de junho a 21 de julho) - Seu momento astral: forte aspecto em seu signo lhe dá boa posição em quadro que indica relações que se consolidarão em um dia de satisfação de desejos e vontade. Interesses materiais: suas reações afetarão o trato com as pessoas em torno do trabalho. Vida íntima: ciúme e dúvidas de íntimos.