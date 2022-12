(21 de junho a 21 de julho) - Seu momento astral: tudo hoje o aconselha a evitar atitudes que o revelem dominador ou exigente com atividades de rotina. Interesses materiais: um bom aspecto lhe trará lucro e novos ganhos com as atividades que exijam maior empenho e esforço. Vida íntima: você terá suas emoções expostas.