(21 de junho a 21 de julho) - Seu momento astral: dia que registrará, no campo pessoal, aspecto positivo com posição que em seu signo trará influência bem favorável. Interesses materiais: dinamismo e determinação em quadro de atenção e cuidados com o trabalho e nos negócios. Vida íntima: reencontro e fortes lembranças.