(21 de junho a 21 de julho) - Destaque: o Sol começa a regência pela sua 7ª casa do zodíaco dando início a um período de influências sobre suas parcerias afetivas e de negócios, acordos e seu contato com o público. A semana: um novo ânimo surgirá em proveito de forma mais compensadora com demandas e favores. Harmonia.