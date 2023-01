(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: a Lua em seu signo e no próprio domicílio do zodíaco trará sensibilidade, extroversão e muitas idéias. Interesses: boa influência sobre finanças e assuntos que tratam de tarefas e obrigações do trabalho. Vida íntima: você irá superar preocupações excessivas e sem razão realista.

