(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: quadro que o colocará em condição vantajosa em razão de suas ações na lida com questões de pessoas próximas. Interesses: suas finanças serão bem influenciadas trazendo-lhe segurança e estabilidade. No trabalho, seja firme em suas decisões. Vida íntima: satisfação com os íntimos.

Tags:

Janeiro 2023