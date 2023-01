(21 de junho a 21 de julho) - Destaque: o Sol regerá neste novo ciclo a sua 8ª casa zodiacal influindo sobre o apoio que você recebe dos outros, os segredos, o sexo, as questões ocultas, heranças e as cirurgias. Hoje: faça o possível para superar divergências com pessoas próximas em bom dia para as tarefas de trabalho.

Janeiro 2023