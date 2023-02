(21 de junho a 21 de julho) - A semana: nos próximos dias as suas atitudes nas relações pessoais terão apoio e boa presença o que irá mudar os rumos dos seus planos. Interesses: no trabalho você poderá superar problemas com suas tarefas. Nas finanças, evite compromisso de alto valor. Vida íntima: fortes e boas emoções.