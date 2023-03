(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: momento bastante benéfico em razão da influência de pessoas próximas. Com isso, o dia aponta boas e fortes mudanças. Interesses: boa condução de suas finanças se você evitar aventura com seu dinheiro. No trabalho, desempenho reconhecido pelas suas tarefas. Vida íntima: harmonia.