(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: equilíbrio nas atitudes e planos bem concebidos irão afetar de forma benéfica os seus assuntos pessoais e sociais. Interesses: quadro que mostra, no campo material, regularidade e acerto com as demandas financeiras e no trabalho. Compensação inesperada. Vida íntima: inquietação.