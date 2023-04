(21 de junho a 21 de julho) - A semana: período que lhe reserva posição favorável com valorização pessoal e maior destaque de suas ações e com novas atividades. Interesses: pessoa amiga o ajudará em dias que apontam movimento e mudança por viagem e boa lida com dinheiro. Vida íntima: ânimo mais conciliador com íntimos.