(21 de junho a 20 de julho) - O seu dia: neste fim de semana você terá um posicionamento mais fragilizado, com influência que tenderá a afetar relações de amizade fazendo com que você se preocupe mais com as pessoas. Interesses: maior atenção e prudência com dinheiro o beneficiarão. Vida íntima: emotividade exagerada.

