(21 de junho a 21 de julho) - A semana: sua natureza acomodada fará com que estes dias mostrem indiferença na relação e contato com as pessoas próximas. Interesses: bom quadro para o trato com os que partilham de suas obrigações de trabalho. Seja prudente com as finanças. Vida íntima: carência exagerada na intimidade.