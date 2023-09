(21 de junho a 21 de julho) - Seu dia: bom aspecto lhe trará influências favoráveis que farão aflorar os seus dons de determinação e sensibilidade com as atitudes de pessoas próximas que o ajudarão em demandas de seu dia a dia. Interesses: evite se mostrar indiferente na lida com dinheiro. Vida íntima: harmonia íntima.

Tags:

sábado