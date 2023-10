(21 de junho a 21 de julho) - A semana: dias nos quais você terá boa presença nos assuntos pessoais com benéfico resultado sobre seu comportamento e a forma de pensar e agir. Interesses: procure ser cuidadoso com os compromissos e com seu dinheiro. Ordene sua rotina no trabalho. Vida íntima: fase de fortes exigências.