(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: o momento é benéfico, embora dependente muito mais de seu ânimo que de fatores externos. Interesses: hoje serão possíveis novos ganhos e vantagens com dinheiro, além de acertada mudança no controle de seus gastos. Sorte com jogos e números. Vida íntima: compensação com íntimos.