(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: momento bastante propício para a lida com assuntos sociais e aqueles que se relacionam às sociedades, grupos e vida pública. Interesses: motive-se com as novas opções de ganhos e não se descuide de compromissos. Trabalho favorecido. Vida íntima: realização na atenção aos íntimos.

Tags:

sábado