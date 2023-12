(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: hoje, bons e inesperados fatos lhe trarão melhor entendimento com as pessoas ligadas às suas atividades de rotina. Interesses: você agora poderá encontrar acertada solução para problemas que o têm preocupado no campo das finanças. Vida íntima: mostre-se mais disposto ao diálogo.