(21 de junho a 21 de julho) - A semana: com os aspectos para esta fase você terá dias de boas surpresas nas questões de caráter social. No campo doméstico, sentimentalismo exposto. Interesses: fase de afirmação pessoal com favores nas suas atividades em grupo. Novo rumo com seus ganhos. Vida íntima: emoção sob controle.