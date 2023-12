(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: com a sua habilidade bem desenvolvida, novos acontecimentos poderão motivá-lo de forma mais otimista. Interesses: senso prático que o fará agir com bastante eficiência. Hoje haverá a necessidade de ação mais firme com as dívidas ou compromissos Vida íntima: sentimentos expostos.