(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: mudança de regência gerará um quadro que destaca inquietação e dúvida na lida pessoal com a sua sensibilidade aflorando de forma bem intensa. Interesses: bom trato com dívidas e dinheiro em momento favorável nas atividades e encargos com o trabalho. Vida íntima: emoções expostas.