(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: nas suas relações pessoais concilie no que for possível, evitando a intolerância ou as atitudes impensadas. Interesses: quadro que mostra estabilidade e maior tranquilidade na lida com dinheiro. Vida íntima: mostre-se aberto ao diálogo e aceite as opiniões dos mais experientes.

Tags:

sábado