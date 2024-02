(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: quadro de compensação pessoal fará com que consiga conciliar pequenos problemas pessoais. Interesses: seu comportamento com a rotina de trabalho e no uso de dinheiro tenderá a mostrar apego excessivo a pequenas coisas, desviando-o de objetivos maiores. Vida íntima: dia estável.