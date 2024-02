(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: com a boa posição astral do momento procure mudar valores e conceitos na lida com os mais próximos. Interesses: apesar das suas preocupações com dinheiro, o momento o fará beneficiário de bom quadro para o seu trabalho, na carreira e em concursos. Vida íntima: harmonia afetiva.