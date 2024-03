(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: indicação compensadora nas relações sociais e contato com o público. Interesses: pessoas amigas vão interferir de forma benéfica em seus negócios e encargos do trabalho. Decisões importantes com as finanças. Vida íntima: seja mais afável com íntimos e lhes dê cuidados e atenção.