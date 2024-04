(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: procure fazer da rotina um momento de afirmação na lida em família. Seja firme e seguro. Interesses: acerto com as decisões que tratem de dinheiro e jogos em dia em que as indicações apontam ganhos e um quadro muito positivo para a rotina. Vida íntima: emotividade mais contida.