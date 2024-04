(21 de junho a 20 de julho) - A semana: os bons aspectos deste momento irão mostrar um quadro benéfico para suas ações, em dias de novidades no campo social. Interesses: bom quadro para os negócios próprios, compromissos ou dívidas. Mas, seja mais cauteloso com inovações no trabalho. Vida íntima: sentimentos contidos.

