(21 de junho a 20 de julho) - O seu dia: forte aspecto recomenda maior cuidado com sua saúde em dia no qual você deve agir de forma mais tolerante ao se relacionar com as pessoas próximas. Interesses: este é bom momento nas finanças e com novas tarefas ou encargos de trabalho. Vida íntima: mudança em seus humor e ânimo.