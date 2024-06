(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: o bom aspecto da Lua faz mais aceitável a solução de pendências com parentes e a lida com bens e propriedade em família. Interesses: suas atitudes trarão resultado positivo pela vantagem que irá marcar o seu dia. Boa lida com dinheiro. Vida íntima: quadro positivo na intimidade.

