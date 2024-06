(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: com forte aspecto em seu signo há quadro que recomenda que não se omita em desafios do dia a dia. Dê mais atenção a sua saúde. Interesses: momento favorável para o bom encaminhamento de plano com as finanças. Boa lida na rotina de trabalho. Vida íntima: retribua gesto de carinho.

