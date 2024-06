(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: a influência de pessoa próxima poderá afetar seu julgamento. Não dê ouvidos a coisas sem sentido. Interesses: quadro de pequena vantagem no cotidiano em momento no qual prevalecem avanços e conquista em seu trabalho. Vida íntima: sensibilidade muito ampliada com problema íntimo.

Tags:

Junho 2024