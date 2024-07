(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: as suas obrigações pessoais e compromissos se materializarão com forte apoio. Interesses: boa posição dominará o dia revelando influências que espelham um quadro de vantagens para o seu trabalho e profissão. Vida íntima: dia de mudança nos rumos do cotidiano afetivo. Novidades.