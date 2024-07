(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: ao longo do fim de semana procure agir por sua própria vontade com posição mais flexível e tolerante na relação com as pessoas próximas. Interesses: dia de risco com seus gastos e de algumas preocupações com pendências materiais. Vida íntima: comportamento preocupado e distante.

sábado