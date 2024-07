(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: fim de semana que destacará um quadro favorável ao seu modo aberto e franco de se relacionar. A sua tranquilidade poderá ser alcançada no trato com as novas amizades e relações. Interesses: este será um fim de semana benéfico para suas finanças. Vida íntima: harmonia com íntimos.

Tags:

sábado