(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: bom aspecto moldará sua busca por compensação pessoal em atividades de caráter social. Interesses: quadro de vantagens na sua relação com dinheiro e compromisso. Mas, no trabalho tenha cuidado com tarefas que não possa cumprir. Vida íntima: solução de pendências. Fortes emoções.