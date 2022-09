(22 de dezembro a 20 de janeiro) - Seu momento astral: com aspectos que gerarão quadro de inquietação na sua lida com pessoas mais próximas, seja prudente. Interesses materiais: as posições do dia fazem prever a mudança sensível em sua rotina com as tarefas do seu trabalho. Vida íntima: assuntos íntimos poderão preocupá-lo.