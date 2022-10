(22 de dezembro a 20 de janeiro) - Seu momento astral: dia que destacará a segurança de suas atitudes em situação complicada que mostrará firmeza na sua forma de agir. Interesses materiais: a lida com as finanças é o ponto que deve ser avaliado de forma cuidadosa. Acerto com o trabalho. Vida Íntima: preocupação com íntimos.