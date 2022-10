(22 de dezembro a 20 de janeiro) - Seu momento astral: você terá ao seu favor uma posição de maior equilíbrio no trato com pessoas próximas com as quais superará tensões ou problemas de diálogo. Interesses materiais: adote atitudes mais realistas e firmes no trabalho. Dinheiro bem gerido. Vida íntima: afetividade ampliada.