(22 de dezembro a 20 de janeiro) - Seu momento astral: sua persistência será recompensada em interesses de família e com seus planos futuros. Interesses materiais: o dia lhe trará vantagem com boa oportunidade na lida das finanças. No trabalho, procure seguir conselhos. Vida íntima: bom quadro afetivo. Alegria com íntimos.