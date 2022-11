(22 de dezembro a 20 de janeiro) - Seu momento astral: este início de semana lhe trará um quadro de surpresas com os seus relacionamentos pessoais, pois pessoas amigas o compensarão com ajuda e apoio. Interesses materiais: dia em que fatos inesperados influirão em seu desempenho com o trabalho. Vida íntima: emoções expostas.