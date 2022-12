(22 de dezembro a 20 de janeiro) - Seu momento astral: aura positiva gerada por Mercúrio e Vênus em seu signo lhe trará quadro propício para questões com terra, morada e bens. Interesses materiais: lida acertada com o trabalho e novos compromissos, documentos e papéis. Vida íntima: boa convivência e satisfação com íntimos.