(22 de dezembro a 20 de janeiro) - Seu momento astral: você deve hoje moderar o ímpeto para a crítica fácil, exigências ou rigor na lida com pessoas mais próximas. Interesses materiais: bom aspecto governa seu trato com dinheiro. Dia de conquistas no trabalho. Vida íntima: busque o diálogo e se mostre afável e conciliador.