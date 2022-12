Capricórnio, o signo que os gregos denominavam “cabra das montanhas” na sua codificação da moderna astrologia, tem por origem o mito grego da figura de Zeus, o deus dos deuses, o senhor do Olimpo, criado por Gaia a deusa símbolo da mãe-terra.

Na astrologia ocidental é a chegada do período da exigência, do trabalho, da necessidade de abrir mão de conceitos e valores para a conquista de nossas ambições em tempo de dedicação, apego e firmeza dons que tanto caracterizam o próprio signo de Zeus, o filho de Cronus deus que entre os romanos recebeu o nome de Saturno hoje regente do desse signo.

Saturno se tornou o deus que anualmente era festejado nas chamadas “saturnalias” festas que tomavam todo um período com a chegada do solstício de inverno no Hemisfério Norte em comemoração que se desdobrava em uma grande orgia popular, celebrada em data que posteriormente foi adotada pela cristandade, com a comemoração da Natividade.

É nesta lembrança mitológica que está a ligação de Saturno ao signo de Capricórnio com o qual os romanos pretendiam ressuscitar o Dominus Saturnus, considerado antigamente “o grande maléfico”, deus fertilizador da terra gerando em seus nativos o conceito daquele que domina o senso prático expressando o ideal do trabalho perfeito e encarnando os princípios de exigente condutor de tarefas e gentes. Com o passar do tempo, a influência de Saturno ganhou novos contornos, passando a ser considerado o “capataz do zodíaco”, símbolo astral da disciplina, da responsabilidade, da organização, da ambição e dos campos onde nos sentimos menos seguros.

Nessa rememoração da origem do décimo signo do zodíaco estão os elementos que passam a influir em nossas ações a partir deste 21 de dezembro que faz coincidir com o solstício de verão no hemisfério sul e quando a décima casa do Zodíaco passa a governar no nosso corpo os joelhos e a parte inferior das pernas e na vida mundana, o operariado, o funcionalismo, a força de trabalho, o número quando usado pelo ser humano e a determinação da conquista.

Capricórnio é, em síntese, a expressão astral da ambição, da cooperação e do orgulho.

Período de regência astrológica padrão: de 22.12 a 20.01

Regência em 2022: de 18h48 de 21.12 a 05h29 de 20.01.2023

Planeta regente: Saturno

Elemento: Terra

Nativo: capricorniano ou capricorniana

Símbolo: A cabeça e a barba de um caprino

Signo oposto: Câncer

Dia da semana: Sábado, dia de Saturno

Personalidade brasileira do signo: Jô Soares

Personalidades de destaque no Brasil:

Hermes Lima, político – Pedro Calmon, historiador – Ana Maria Machado, dramaturga – Renato Aragão, humorista – Domitila Castro e Canto, a Marquesa de Santos – Isaac Karabtchevsky, maestro – Visconde Mauá, político e empresário do Império – Cândido Portinari, pintor, ilustrador e poeta – Luís da Câmara Cascudo, folclorista e escritor – Rita Lee, cantora, compositora e roqueira – Casimiro de Abreu, poeta – Hélio Pelegrino, psicanalista – João Cabral de Melo Neto, poeta – Jorge Goulart, cantor – Euclydes da Cunha, escritor - Josué Guimarães, romancista – Lamartine Babo, compositor, humorista e letrista – José Américo de Almeida, escritor – Sérgio Porto, o Stanislaw Ponte Preta, jornalista, compositor e escritor – Oswald de Andrade, escritor – Rubem Braga, jornalista, cronista e escritor – Gilmar, atleta, goleiro no futebol – Paschoal Carlos Magno, poeta e

dramaturgo – Flávio Cavalcanti, jornalista e apresentador de TV – João Baptista de Oliveira Figueiredo, militar, Presidente da República – Samuel Wainer, jornalista e empresário de Comunicação – Autran Dourado – romancista – Nara Leão, cantora – Abelardo Barbosa, o Chacrinha, apresentador de TV.

Personalidade – Pontos positivos

•A eficiência

•Confiabilidade

•Dedicação

•Praticidade

•Disciplina

•Determinação

•Capacidade de trabalho

•A responsabilidade

Personalidade – Pontos negativos

•Excessivamente exigente

•Detalhismo

•Teimosia

•Mau humor

•Franqueza excessiva

•Negativismo



O tipo capricorniano:

O trabalhador do zodíaco, nativo do signo da eficiência, do rigor e da exigência, é determinado e seguro, confiável e aceita com facilidade a repetição constante de qualquer tarefa ou missão. Tende a se mostrar fechado e transfere a outros o que exige de si mesmo. É organizado, firme e minucioso. Enfrenta com tenacidade e firmeza os desafios para alcançar seus objetivos materiais de vida. Gosta do conforto e é dado ao isolamento e à interiorização de sentimentos. Pouco revela de si e sabe como poucos usar da autoridade.

O homem de Capricórnio



Um ser determinado e paciente, consciente de que a sua realização acontecerá como parte de seu destino, de forma inevitável e segura, honesto e convencional em suas maneiras, modesto em seus gostos e simples ao desfrutar o que de mais terreno existe para sua realização. Assim se poderia definir o homem de Capricórnio, um tipo bem definido de pessoa que, no entanto, guarda tantas e tão complexas características quanto o mais refinado dos seres.

Bastante prático, como o deve ser um filho de signo da Terra, o capricorniano age sempre com tal seriedade que nele fica evidente a noção de que as coisas devem ser feitas sempre de forma comedida e com os pés muito bem plantados no chão. É a forma de agir de uma pessoa que consegue que até seus sonhos se façam em bases bem factíveis e possíveis, sem exageros e sem idealismo que o faça perder tempo.

Essa forma direta de ser e agir vem do valor que capricorniano típico dá ao seu próprio tempo. Para ele, realmente, o tempo é um tesouro que não pode e não deve ser desperdiçado com coisas fúteis ou inúteis. E assim ele age em tudo o que faz. É ambicioso em grau altamente elevado, embora não deixe transparecer essa ambição e sequer a tenha apenas pelos bens materiais. Ele quer mais que tudo alcançar as metas que traçou para sua vida pessoal, amorosa ou profissional, de uma forma segura e firme.

Trabalhador dedicado, empenhado sempre no cumprimento de suas tarefas e obrigações, muitas vezes dará a entender que coloca seus deveres nesse campo acima de outras considerações. Mas esse comportamento vai apenas refletir a forma seletiva com que ele classifica suas prioridades e por vezes sem conta ele demonstrará também que há coisas que se colocam em patamares mais altos. Quando isso ocorrer todos saberão de forma bem clara.

De mente ordenada, segura nos seus raciocínios, cuidadosa ao encaminhar decisões, ele soma a um consistente intelecto - não ágil e nem brilhante, mas de uma notável força dedutiva - forte perspicácia para fazê-lo compreender de pronto aqueles com quem conversa ou os problemas de uma situação complicada nos negócios. Para o nativo a solidez de seu raciocínio é uma de suas mais poderosas armas e um imprescindível apoio em todos os momentos da vida.

Dotado de bom autocontrole, saberá lidar com as mais diferentes situações, mantendo a cabeça fria e os nervos plenamente no lugar. Isso também o faz adaptar-se facilmente a situações as mais diferentes e, embora não demonstre, ele saberá lidar com as pessoas com uma facilidade extrema. Só mesmo o desconhecido e a desorganização vão tirá-lo de sua habitual serenidade.

É o homem do signo um ser bastante diligente, independente ao assumir seus atos, caridoso sem ostentação, leal com os que privam de seus sentimentos e para com os seus princípios, não vive à espera de ajuda e faz por si só o que deseja. É muito exigente e faz disso uma prática que assusta os que dele se aproximam. É muito comedido com seus gastos, ponderado nas opiniões e pouco dado a elogios e reconhecimento. Sua postura mental o faz parecer presunçoso e orgulhoso o que, na realidade não acontece.

A mulher de Capricórnio



Governada por Saturno, o mais misterioso de todos os planetas do sistema solar, a mulher de capricórnio recebe de seu regente essa influência que a faz, ao mesmo tempo, um mistério insondável e uma descoberta fantástica de alguém que une, em uma só pessoa, os mais diferentes tipos e modelos do ser ideal. Sutil e sensível, perceptiva e direta, diplomata e conciliadora, calma e ambiciosa ela é arredia como todos os nativos de seu signo.

De personalidade forte, determinada e segura de si, a mulher do signo vai começar bem cedo a dar mostras de todo o seu empenho em busca de uma liberdade de ação que a fará se destacar ao longo de toda a sua vida com objetivos bem claros a perseguir e ambicionando a segurança, a autoridade, o respeito e uma posição social destacada.

Terna e meiga, sincera e leal, ela não deixará transparecer suas qualidades e poucas vezes irá se destacar de seu grupo por mera aparência. As conquistas que a nativa fizer, virão de todo o seu empenho por realizar seus planos e não da exuberância de um feminismo artificialmente montado. Seus modos são graciosos e ela tem uma beleza natural que muitas vezes a leva a dispensar a ajuda de cosméticos e isso confere à capricorniana um charme todo especial.

Conservadora e convencional, com rígidos preceitos de moral e honestidade, bem típicos de seu signo, ela não se mostrará pessoa avançada e, em matéria de sexo, será bem tradicionalista. Isso acontece também com a criação dos filhos. Ela saberá muito bem como educá-los mas, com o crescimento de suas crianças, seu conservadorismo a levará a choques e confrontos com os filhos. A mulher de capricórnio, tão cuidadosa com seu lar, ao se casar, leva consigo todo o seu relacionamento de família ao contrário do homem do signo e isso por ser ela, muitas vezes o único suporte de sua família.

Notável companheira, incentivadora daquele a quem escolhe no casamento, seu amor é duradouro e seguro e ela o valoriza com um trabalho que sempre será direcionado para a sua família. A capricorniana, quase sempre, é o centro de seu núcleo familiar e não abdica dessa condição.

De humor um pouco instável, ela é sujeita a crises periódicas de mau humor, especialmente quando destratada ou depreciada ou quando enganada. Nela a tristeza, o pessimismo e a depressão saturninas estarão bem presentes e moldarão boa parte de seu comportamento diante das pessoas. Romântica e carente, raras vezes ela deixará que se perceba sua ternura e o seu forte desejo físico. Por não se contentar com coisas passageiras, ela será contida e só se dará por inteiro, num relacionamento mais sério. Aí ela se mostrará afetuosa, terna e até apaixonada.

Socialmente, ela vai se revelar uma incansável batalhadora em favor de pobres e oprimidos. Seu senso caritativo e social é objetivo e racional e ela vai lutar pelos mais carentes sem protecionismo e assistencialismo. Ela vai ser seletiva nas escolhas daqueles a quem ajudar e o fará de forma a que essa ajuda não se torne incentivo ao ócio. Para ela, é mesmo mais importante ensinar a pescar que dar o peixe.

Em tudo o que fizer será sempre econômica e parcimoniosa e esse comedimento ela o mostrará em casa ou no trabalho. Por analisar cuidadosamente seus atos e só partir para uma nova iniciativa após consolidar a anterior, ela será sempre uma boa administradora e chefe moderada.