(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: você será beneficiado por boas e duradouras mudanças na lida do cotidiano. Interesses: dê mais atenção aos compromissos que envolvam muito dinheiro ou prazos longos e evite as reações impensadas que podem trazer problemas no trabalho. Vida íntima: preocupação com pessoa íntima.