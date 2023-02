(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: um aspecto de bom significado aponta quadro de condução prazerosa dos assuntos de rotina. Interesses: acerto em gastos do cotidiano e na sua lida com dívida ou compromisso. Vantagens materiais no trabalho. Vida íntima: com sentimentos em dia estável, procure ampliar convivência.