(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: fim de semana em que boa e acertada lida com bens de família, morada e propriedades lhe dará um novo ânimo com mudança benéfica nesse campo. Interesses: quadro propício para a condução de demanda financeira em fase de acerto com novos planos. Vida íntima: alegria e compensação.