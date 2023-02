(22 de dezembro a 20 de janeiro0 - O seu dia: boa posição o guiará de forma benéfica nas relações de família. Interesses: finanças e a lida do trabalho que poderão trazer bons e surpreendentes resultados. Com isso você poderá se condicionar de forma mais otimista. Vida íntima: procure se mostrar mais tolerante com íntimos.

Tags:

Janeiro 2023